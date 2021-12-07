Страны Балтии начали переговоры об увеличении импорта электроэнергии из России

В Прибалтике приступили к переговорам об увеличении импорта электроэнергии из России и Белоруссии.

Об этом сообщил представитель эстонского оператора Elering Айн Кестер.

«Сейчас мы можем подтвердить, что вчера мы действительно контактировали (на предмет увеличения импорта электроэнергии из России и Белоруссии) с нашими — прежде всего литовскими — коллегами, эти контакты, безусловно, будут довольно интенсивно продолжаться в течение ближайших дней», — приводит ERR его слова.

Кестер добавил, что ранее Латвия и Эстония сократили объём импорта электроэнергии из России, исходя в первую очередь из пожеланий Литвы.

Он отметил, что настала пора обсудить, «можно ли этот, образно выражаясь, кран снова приоткрыть немного побольше».

Ранее сообщалось, что Украина увеличила объёмы импорта электроэнергии из Белоруссии.