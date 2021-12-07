Президент Казахстана подписал закон об амнистии к 30-летию республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии к 30-летию республики.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «Об амнистии в связи с 30-летием независимости Республики Казахстан», — приводит Tengrinews.kz сообщение пресс-службы главы республики.

По предварительным расчётам, под действие амнистии подпадут 2236 осуждённых и 11 310 лиц, состоящих на учёте службы пробации.

За 30 лет в Казахстане проведено восемь амнистий, последние четыре были приурочены ко Дню независимости.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме амнистируют более 3 тыс. заключённых.