Госсекретарь США обсудил с Зеленским дипломатическое урегулирование в Донбассе
- Reuters
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«Они согласились с необходимостью мирного дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе», — сообщается в заявлении.
Стороны также согласились с важностью полного восстановления суверенитета Украины над её международно признанными границами, включая в них якобы и Крым.
Ранее сообщалось, почему в США подогревают тему якобы готовящегося нападения России на Украину. Подробнее — в материале RT.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.