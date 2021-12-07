Госсекретарь США обсудил с Зеленским дипломатическое урегулирование в Донбассе

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским обсудил возможность мирного дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.
Госсекретарь США обсудил с Зеленским дипломатическое урегулирование в Донбассе
  • Reuters
  • © Russian Foreign Ministry

«Они согласились с необходимостью мирного дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе», — сообщается в заявлении.

Стороны также согласились с важностью полного восстановления суверенитета Украины над её международно признанными границами, включая в них якобы и Крым.

Ранее сообщалось, почему в США подогревают тему якобы готовящегося нападения России на Украину. Подробнее — в материале RT.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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