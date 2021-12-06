Зеленский рассказал о разговоре с Блинкеном

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Он сообщил в своём Twitter, что «согласовали позиции с госсекретарём США Энтони Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина».

«Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно. Благодарен стратегическому партнёру и союзнику — США — за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности», — заявил Зеленский.

Разговор президентов России и США по видеосвязи состоится во вторник, 7 декабря.