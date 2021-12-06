Зеленский рассказал о разговоре с Блинкеном
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Он сообщил в своём Twitter, что «согласовали позиции с госсекретарём США Энтони Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина».
«Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно. Благодарен стратегическому партнёру и союзнику — США — за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности», — заявил Зеленский.
Разговор президентов России и США по видеосвязи состоится во вторник, 7 декабря.