В Белоруссии за сутки выявили 1312 случаев коронавируса

В Белоруссии за сутки выявили 1312 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных эпизодов COVID-19 достигло 665 125.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели более 654 тыс. пациентов с подтверждённым COVID-19.

Проведено в общей сложности 10 539 713 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5176 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз развития ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.