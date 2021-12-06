В Белоруссии за сутки выявили 1312 случаев коронавируса
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели более 654 тыс. пациентов с подтверждённым COVID-19.
Проведено в общей сложности 10 539 713 тестов.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5176 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».
Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз развития ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.