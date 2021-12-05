В Белоруссии за сутки выявили 1757 случаев коронавируса

В Белоруссии за сутки выявили 1757 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных эпизодов COVID-19 достигло 663 813.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 652 874 пациента с подтверждённым COVID-19.

Проведено в общей сложности 10 525 190 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5162 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией».

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз развития ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.