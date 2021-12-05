В Белоруссии за сутки выявили 1757 случаев коронавируса
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 652 874 пациента с подтверждённым COVID-19.
Проведено в общей сложности 10 525 190 тестов.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5162 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией».
Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз развития ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.