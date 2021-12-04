Две области Украины остались без электричества из-за непогоды

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Из-за сильных порывов ветра 4 декабря без электричества остались 130 украинских населённых пунктов во Львовской и в Ивано-Франковской областях.
Две области Украины остались без электричества из-за непогоды
  • globallookpress.com

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

«По состоянию на 07:00 4 декабря в результате усложнения погодных условий (порыв ветра, мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 130 населённых пунктов в двух областях», — говорится в заявлении.

Уточняется, что во Львовской области без электроэнергии остались 118 населённых пунктов, в Ивано-Франковской — 12.

Ранее сообщалось, что на Украине увеличили объёмы поставок электроэнергии из Белоруссии более чем в два раза.

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