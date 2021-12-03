В Белоруссии заблокировали сайт дискредитирующей отношения с Россией организации

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Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед постановил ограничить доступ к сайту Международного центра гражданских инициатив «Наш дом», на котором, в том числе, дискредитировались отношения с Россией.
В Белоруссии заблокировали сайт дискредитирующей отношения с Россией организации
  • Pixabay

Об этом информирует белорусская Генпрокуратура.

«Также данным постановлением установлен запрет на срок шесть месяцев на возобновление доступа к указанному интернет-ресурсу по заявлению его владельца», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в материалах, публиковавшихся на сайте, содержались заявления, направленные на разжигание национальной вражды или розни в отношении граждан России.

При этом в отдельных статьях «сознательно дискредитировались взаимоотношения Беларуси и России».

Ранее власти Белоруссии признали белорусский информационно-сервисный интернет-портал TUT.BY и его аналоги в соцсетях и мессенджерах  экстремистскими.

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