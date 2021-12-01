Бастрыкин поручил дать оценку преследованию замкомандующего ТОФ России на Украине

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку преследованию вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) России Дениса Березовского, которого украинская прокуратура заочно обвинила в совершении ряда «преступлений».

Как сообщается на официальном сайте СК, информация о преследовании замкомандующего Тихоокеанским флотом России была распространена рядом СМИ.

Председатель СК Александр Бастрыкин «поручил следователям центрального аппарата начать доследственную проверку по указанным обстоятельствам и дать им правовую оценку с точки зрения действующего законодательства и норм международного права», говорится в сообщении.

При наличии оснований будет возбуждено уголовное дело о незаконном уголовном преследовании вице-адмирала, добавили в ведомстве.

Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту ранения жителя Донецка в результате обстрела города украинскими силовиками 30 ноября.