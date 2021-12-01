Бастрыкин поручил дать оценку преследованию замкомандующего ТОФ России на Украине

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30 октября 2021 | 17:03
27 октября 2021 | 14:47
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку преследованию вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) России Дениса Березовского, которого украинская прокуратура заочно обвинила в совершении ряда «преступлений».
Как сообщается на официальном сайте СК, информация о преследовании замкомандующего Тихоокеанским флотом России была распространена рядом СМИ.
Председатель СК Александр Бастрыкин «поручил следователям центрального аппарата начать доследственную проверку по указанным обстоятельствам и дать им правовую оценку с точки зрения действующего законодательства и норм международного права», говорится в сообщении.
При наличии оснований будет возбуждено уголовное дело о незаконном уголовном преследовании вице-адмирала, добавили в ведомстве.
Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту ранения жителя Донецка в результате обстрела города украинскими силовиками 30 ноября.