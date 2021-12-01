Бастрыкин поручил дать оценку преследованию замкомандующего ТОФ России на Украине
01 декабря 2021

Бастрыкин поручил дать оценку преследованию замкомандующего ТОФ России на Украине

01 декабря 2021 | 12:05

Бастрыкин поручил дать оценку преследованию замкомандующего ТОФ России на Украине

01 декабря 2021 | 11:25

СК России возбудил дело по факту ранения жителя Донецка в результате обстрела ВСУ

29 ноября 2021 | 20:59

СК России изучит видеозапись стрельбы украинского журналиста из гаубицы в сторону Донбасса

25 ноября 2021 | 15:49

Судмедэксперт: с начала боевых действий в ДНР и ЛНР погибли около 9 тысяч человек

19 ноября 2021 | 17:01

СК возбудил дело по факту ранения женщины в ходе обстрела ВСУ села в ЛНР

15 ноября 2021 | 19:32

СК России возбудил уголовное дело по факту обстрелов ВСУ семи населённых пунктов ЛНР и ДНР

01 ноября 2021 | 11:23

СК России возбудил дело по факту ранения мирных жителей ДНР с украинского БПЛА

01 ноября 2021 | 10:34

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела ДНР со стороны ВСУ

30 октября 2021 | 17:03

СК проверяет сообщения об удержании 37 россиян украинскими военными

27 октября 2021 | 14:47

СК возбудил уголовное дело по факту массированного обстрела Донбасса украинскими силовиками

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку преследованию вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) России Дениса Березовского, которого украинская прокуратура заочно обвинила в совершении ряда «преступлений».

Как сообщается на официальном сайте СК, информация о преследовании замкомандующего Тихоокеанским флотом России была распространена рядом СМИ. 

Председатель СК Александр Бастрыкин «поручил следователям центрального аппарата начать доследственную проверку по указанным обстоятельствам и дать им правовую оценку с точки зрения действующего законодательства и норм международного права», говорится в сообщении.

При наличии оснований будет возбуждено уголовное дело о незаконном уголовном преследовании вице-адмирала, добавили в ведомстве. 

Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту ранения жителя Донецка в результате обстрела города украинскими силовиками 30 ноября. 