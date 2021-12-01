СК России возбудил дело по факту ранения жителя Донецка в результате обстрела ВСУ
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СК России возбудил дело по факту ранения жителя Донецка в результате обстрела ВСУ

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения 34-летнего жителя Донецка в результате обстрела города украинскими силовиками, сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным следствия, 30 ноября 2021 года военнослужащие ВСУ «произвели прицельный обстрел с применением стрелкового оружия объектов гражданской инфраструктуры по улице Лукьяненко города Донецка».

«В результате обстрела получил ранение 34-летний мирный житель», — говорится в сообщении СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации).

Ранее в СК сообщили, что изучат распространённую в СМИ видеозапись стрельбы украинского журналиста из гаубицы в сторону Донбасса.