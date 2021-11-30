В Азербайджане потерпел крушение вертолёт Госпогранслужбы

Короткая ссылка
Военный вертолёт Госпогранслужбы Азербайджана потерпел крушение на территории Хызинского района, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил Sputnik Азербайджан со ссылкой на сообщения Госпогранслужбы и Генпрокуратуры республики.
В Азербайджане потерпел крушение вертолёт Госпогранслужбы
  • © dsx.gov.az

Отмечается, что крушение произошло в 10:40 в ходе учебного полёта на полигоне Гарагейбат.

На месте находится руководство погранслужбы и прокуратуры.

В октябре сообщалось, что три человека погибли при крушении вертолёта в Германии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить