В Азербайджане потерпел крушение вертолёт Госпогранслужбы
Военный вертолёт Госпогранслужбы Азербайджана потерпел крушение на территории Хызинского района, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил Sputnik Азербайджан со ссылкой на сообщения Госпогранслужбы и Генпрокуратуры республики.
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Отмечается, что крушение произошло в 10:40 в ходе учебного полёта на полигоне Гарагейбат.
На месте находится руководство погранслужбы и прокуратуры.
В октябре сообщалось, что три человека погибли при крушении вертолёта в Германии.
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