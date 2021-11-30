В Азербайджане потерпел крушение вертолёт Госпогранслужбы

Военный вертолёт Госпогранслужбы Азербайджана потерпел крушение на территории Хызинского района, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил Sputnik Азербайджан со ссылкой на сообщения Госпогранслужбы и Генпрокуратуры республики.

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Отмечается, что крушение произошло в 10:40 в ходе учебного полёта на полигоне Гарагейбат. На месте находится руководство погранслужбы и прокуратуры. В октябре сообщалось, что три человека погибли при крушении вертолёта в Германии.