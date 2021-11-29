Политолог Бальбек назвал провокацией проект о допуске иностранных военных на Украину

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Анастасия Белоусова
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT внесённый в Верховную раду законопроект о допуске иностранных вооружённых сил на Украину для участия в учениях в 2022 году.
Политолог Бальбек назвал провокацией проект о допуске иностранных военных на Украину
  • Reuters

«Иностранные войска на свою территорию Украина допускала и до «майдана», так что этот факт меня не удивил. А вот то, что это сделано на пике сложных отношений России и НАТО, говорит о заведомо провокационном характере документа», — заявил политолог.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский мог внести законопроект в Раду не по своей инициативе.

«Сегодня президент Зеленский — скорее клерк из офиса НАТО, которому дают команду, куда сбегать и что написать. Он может и рад бы возмутиться, но госдолг — как гиря на ноге, да и влип в грязную историю, что не отмыться. Так что молчит и обеспечивает чужую игру. А если его хозяева проиграют, то он и Украина расплачиваться будут — у коллективного Запада именно такие правила», — считает Бальбек.

Ранее Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о допуске подразделений иностранных вооружённых сил на территорию государства в будущем году для участия в военных учениях.

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