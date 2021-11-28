В Белоруссии за сутки выявили 1671 случай коронавируса

В Белоруссии за сутки выявили 1671 случай коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных эпизодов COVID-19 достигло 651 839.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 638 844 пациента с подтверждённым COVID-19.

Проведено в общей сложности 10 366 695 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5054 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее Кирилл Маслиев, кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о рекомендациях Минздрава по лечению COVID-19.