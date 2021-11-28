В ООН назвали Украину одним из лидеров по вымиранию населения

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В ООН признали Украину одной из стран, население которых сокращается быстрее всех в мире, следует из данных аналитической справки организации «Демографические процессы».

«Население Украины сокращается одними из самых быстрых темпов в мире и, вероятно, сократится до 35 млн к 2050 году», — говорится в тексте документа. 

В ООН отметили, что на разрушение «человеческого капитала» страны влияет низкая рождаемость, высокий уровень смертности и постоянно возрастающий уровень миграции.

В 2018 году депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец призвала бывших государственных лидеров Виктора Ющенко и Леонида Кравчука помочь ей спасти украинскую нацию от вымирания.

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