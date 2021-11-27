В ОБСЕ обеспокоены препятствиями работе Специальной мониторинговой миссии на Украине

Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид выразили обеспокоенность препятствованию свободе передвижения Специальной мониторинговой миссии на Украине.

Об этом информирует РИА Новости.

«Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид выразили обеспокоенность систематическими и неприемлемыми препятствиями свободе передвижения, с которыми Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине сейчас сталкивается в неподконтрольных правительству регионах Украины, в частности в Луганске», — говорится в заявлении.

Ранее официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что Народная милиция зафиксировала за неделю 13 случаев глушения украинскими силовиками сигнала беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.