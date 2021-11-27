В ОБСЕ обеспокоены препятствиями работе Специальной мониторинговой миссии на Украине

Короткая ссылка
Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид выразили обеспокоенность препятствованию свободе передвижения Специальной мониторинговой миссии на Украине.
В ОБСЕ обеспокоены препятствиями работе Специальной мониторинговой миссии на Украине
  • © Alexander Rekun/Global Look Press

Об этом информирует РИА Новости.

«Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид выразили обеспокоенность систематическими и неприемлемыми препятствиями свободе передвижения, с которыми Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине сейчас сталкивается в неподконтрольных правительству регионах Украины, в частности в Луганске», — говорится в заявлении.

Ранее официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что Народная милиция зафиксировала за неделю 13 случаев глушения украинскими силовиками сигнала беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить