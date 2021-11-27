В Белоруссии за сутки выявили 1696 случаев коронавируса

В Белоруссии за сутки выявили 1696 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных эпизодов COVID-19 достигло 650 168.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 636 653 пациента с подтверждённым COVID-19.

Проведено в общей сложности 10 342 898 тестов.

Также сообщается, что за весь период распространения COVID-19 «на территории страны умер 5041 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.