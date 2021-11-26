В Белоруссии за сутки выявили 1729 случаев коронавируса
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 634 653 пациента с подтверждённым COVID-19.
Проведено в общей сложности 10 320 279 тестов.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5026 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.