Энергетик Гончар рассказал, каким образом Украина заставит Россию продлить транзит газа

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Президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар сообщил, что Россия должна будет продлить соглашение о транзите газа через Украину либо подписать новый договор в случае, если Запад не позволит Москве открыть «Северный поток — 2».

«Если Евросоюз ... займёт жёсткую позицию по «Северному потоку — 2» как проекту, не отвечающему европейским интересам и принципам, тогда России некуда деваться, кроме как продолжать соглашение с Украиной или подписывать новое», — пишет он в статье для издания «Главред».

По мнению автора, продление соглашения о транзите газа через украинскую территорию в настоящее время якобы не входит в планы России.

«Цель Москвы — обнулить Украину по транзиту российского газа раньше, чем истечёт срок действия настоящего договора», — утверждает Гончар.

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