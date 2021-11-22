Абхазия открывает посольство в Никарагуа

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ об открытии посольства республики в Никарагуа, сообщает Интерфакс.

«В связи с установлением дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа учредить посольство Республики Абхазия в Республике Никарагуа в городе Манагуа», — говорится в указе главы государства.

Республика Никарагуа стала одним из пяти государств — членов ООН, признавших независимость Абхазии.

В 2010 году Абхазия и Никарагуа установили дипломатические отношения.

К настоящему времени независимость Абхазии признали Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.