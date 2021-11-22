Абхазия открывает посольство в Никарагуа
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«В связи с установлением дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа учредить посольство Республики Абхазия в Республике Никарагуа в городе Манагуа», — говорится в указе главы государства.
Республика Никарагуа стала одним из пяти государств — членов ООН, признавших независимость Абхазии.
В 2010 году Абхазия и Никарагуа установили дипломатические отношения.
К настоящему времени независимость Абхазии признали Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.