Неизвестный в Кишинёве пытался выстрелить в здание мэрии из лука

Короткая ссылка
Мужчина в Кишинёве совершил попытку обстрелять здание мэрии города из лука, но был остановлен полицией.
Неизвестный в Кишинёве пытался выстрелить в здание мэрии из лука
  • Flickr

«Необычный инцидент произошёл в Кишинёве: неизвестный мужчина с луком в руках пытался выпустить стрелу в здание мэрии. Молодой человек был остановлен сотрудниками полиции», — говорится в сообщении Sputnik Moldova.

Фотографии происшествия появились в социальных сетях.

Кишинёвская полиция пока не комментировала данный инцидент.

14 октября в результате нападения мужчины с луком и стрелами в норвежском городе Конгсберге погибли пять человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить