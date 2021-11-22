Неизвестный в Кишинёве пытался выстрелить в здание мэрии из лука

Мужчина в Кишинёве совершил попытку обстрелять здание мэрии города из лука, но был остановлен полицией.

«Необычный инцидент произошёл в Кишинёве: неизвестный мужчина с луком в руках пытался выпустить стрелу в здание мэрии. Молодой человек был остановлен сотрудниками полиции», — говорится в сообщении Sputnik Moldova.

Фотографии происшествия появились в социальных сетях.

Кишинёвская полиция пока не комментировала данный инцидент.

14 октября в результате нападения мужчины с луком и стрелами в норвежском городе Конгсберге погибли пять человек.