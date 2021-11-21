В Белоруссии заявили, что контакты с польскими пограничниками стали более конструктивными

Обмен информацией с коллегами из Польши стал более конструктивным, заявил начальник оперативно-ситуационного центра Брестской пограничной группы Сергей Козловский.

«Обмен информацией, который в последнее время носил формальный характер, стал более конструктивным», — приводит его слова БЕЛТА.

Козловский отметил, что коллеги из Польши начали в рабочем порядке выходить на связь с оперативно-ситуационным пунктом управления брестских пограничников для совместной работы по разрешению возникающих вопросов.

«Буквально вчера вечером по инициативе польской стороны мы обменялись информацией по ситуации с очередями вблизи пункта пропуска «Козловичи» («Кукурыки»). Польские пограничники предложили увеличить количество машин, запускаемых на их территорию», — добавил он.

Руководитель Гродненского областного управления МЧС Белоруссии Дмитрий Лакиза ранее заявил, что в логистическом центре «Брузги» на польско-белорусской границе находятся примерно 2 тыс. мигрантов.