В Белоруссии заявили, что контакты с польскими пограничниками стали более конструктивными

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Обмен информацией с коллегами из Польши стал более конструктивным, заявил начальник оперативно-ситуационного центра Брестской пограничной группы Сергей Козловский.
В Белоруссии заявили, что контакты с польскими пограничниками стали более конструктивными
  • Reuters

«Обмен информацией, который в последнее время носил формальный характер, стал более конструктивным», — приводит его слова БЕЛТА.

Козловский отметил, что коллеги из Польши начали в рабочем порядке выходить на связь с оперативно-ситуационным пунктом управления брестских пограничников для совместной работы по разрешению возникающих вопросов.

«Буквально вчера вечером по инициативе польской стороны мы обменялись информацией по ситуации с очередями вблизи пункта пропуска «Козловичи» («Кукурыки»). Польские пограничники предложили увеличить количество машин, запускаемых на их территорию», — добавил он.

Руководитель Гродненского областного управления МЧС Белоруссии Дмитрий Лакиза ранее заявил, что в логистическом центре «Брузги» на польско-белорусской границе находятся примерно 2 тыс. мигрантов.

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