В Белоруссии за сутки выявили 1859 случаев коронавируса

В Белоруссии за сутки выявили 1859 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зарегистрированных эпизодов COVID-19 достигло 638 402.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 622 075 пациентов с подтверждённым COVID-19.

Проведен в общей сложности 10 184 081 тест.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4932 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.