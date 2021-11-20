В Белоруссии за сутки выявили 1859 случаев коронавируса
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 622 075 пациентов с подтверждённым COVID-19.
Проведен в общей сложности 10 184 081 тест.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4932 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.