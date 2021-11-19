СК возбудил дело по факту ранения женщины в ходе обстрела ВСУ села в ЛНР
19 ноября 2021

СК возбудил дело по факту ранения женщины в ходе обстрела ВСУ села в ЛНР

19 ноября 2021 | 17:01

СК возбудил дело по факту ранения женщины в ходе обстрела ВСУ села в ЛНР

15 ноября 2021 | 19:32

СК России возбудил уголовное дело по факту обстрелов ВСУ семи населённых пунктов ЛНР и ДНР

01 ноября 2021 | 11:23

СК России возбудил дело по факту ранения мирных жителей ДНР с украинского БПЛА

01 ноября 2021 | 10:34

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела ДНР со стороны ВСУ

30 октября 2021 | 17:03

СК проверяет сообщения об удержании 37 россиян украинскими военными

27 октября 2021 | 14:47

СК возбудил уголовное дело по факту массированного обстрела Донбасса украинскими силовиками

21 октября 2021 | 12:46

СК России возбудил дело по факту ранения девочки в ходе обстрела ВСУ в пригороде Донецка

14 октября 2021 | 11:01

СК возбудил уголовное дело по факту обстрела школы в ЛНР украинскими силовиками

12 октября 2021 | 09:24

СК России возбудил уголовное дело по факту ранения жителя Донецка

15 сентября 2021 | 08:58

СК возбудил уголовное дело по факту ранения мирных жителей украинскими силовиками

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими села Долгое Славяносербского района самопровозглашённой Луганской народной республики и ранения местной жительницы. Об этом сообщается на официальном сайте СК.

По данным следствия, 19 ноября военнослужащие ВСУ произвели массированный обстрел жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры в селе Долгое. 

«В результате обстрела получила ранение 47-летняя мирная жительница, а её дом оказался разрушен», — говорится в сообщении СК

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором России). 

«Обстреливая населённый пункт, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство (либо причинить тяжкий вред здоровью) неограниченного числа гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооружённом конфликте», — пояснили в ведомстве.

Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту обстрелов ВСУ семи населённых пунктов ЛНР и ДНР. 