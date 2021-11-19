СК возбудил дело по факту ранения женщины в ходе обстрела ВСУ села в ЛНР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими села Долгое Славяносербского района самопровозглашённой Луганской народной республики и ранения местной жительницы. Об этом сообщается на официальном сайте СК.

По данным следствия, 19 ноября военнослужащие ВСУ произвели массированный обстрел жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры в селе Долгое.

«В результате обстрела получила ранение 47-летняя мирная жительница, а её дом оказался разрушен», — говорится в сообщении СК.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором России).

«Обстреливая населённый пункт, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство (либо причинить тяжкий вред здоровью) неограниченного числа гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооружённом конфликте», — пояснили в ведомстве.

Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту обстрелов ВСУ семи населённых пунктов ЛНР и ДНР.