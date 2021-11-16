На Украине выделили $800 тысяч для укрепления границы

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Украинское правительство выделило почти $800 тыс. Государственной пограничной службе на укрепление границ страны.
На Украине выделили $800 тысяч для укрепления границы
  • Reuters

«Правительство выделило Государственной пограничной службе Украины 21 млн гривен ($797 тыс.) для инженерно-технического обустройства государственной границы», — говорится в сообщении Министерства экономики страны.

Отмечается, что решение принято с целью укрепления обороноспособности Украины.

Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинская армия находится в постоянной готовности обороняться.

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