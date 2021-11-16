На Украине выделили $800 тысяч для укрепления границы
- Reuters
«Правительство выделило Государственной пограничной службе Украины 21 млн гривен ($797 тыс.) для инженерно-технического обустройства государственной границы», — говорится в сообщении Министерства экономики страны.
Отмечается, что решение принято с целью укрепления обороноспособности Украины.
Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинская армия находится в постоянной готовности обороняться.