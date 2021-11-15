В Латвии стартовали крупные военные учения у границы с Белоруссией

Представитель Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии Сандра Брале сообщила о старте масштабных военных учений на востоке страны. Об этом информирует Delfi.

«Я просил объявить о начале военных учений в Латгальской области, чтобы и наши белорусские коллеги, если их можно так называть, знали, что это не просто так», — подтвердил информацию глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс.

Он также косвенно отметил, что проведение учений связано с миграционным кризисом на границе Латвии, Литвы и Польши с Белоруссией.

Отмечается, что их целью станет проверка совместного сотрудничества, структур команд, логистики, мобильности и процедур принятия решений.

Учения продлятся до 12 декабря. В них задействованы порядка 3 тыс. военнослужащих.

Ранее Польша, Литва и Белоруссия сообщили об обострении ситуации на польско-белорусской границе в связи с потоком нелегальных мигрантов, прибывших с белорусской территории.

Подробнее — в материале RT.