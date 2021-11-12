Россия безвозмездно направила странам СНГ около 1 млн тест-наборов для диагностики COVID-19

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Россия на безвозмездной основе направила в страны СНГ около 1 млн тест-наборов для диагностики коронавируса. Об этом сообщил российский премьер Михаил Мишустин.
Россия безвозмездно направила странам СНГ около 1 млн тест-наборов для диагностики COVID-19
  • РИА Новости

«Продолжаем помогать и нашим друзьям по Содружеству», — цитирует ТАСС Мишустина.

По его словам, Россия безвозмездно направила странам СНГ более 1 млн тест-наборов для диагностики коронавирусной инфекции.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия призывает другие государства работать сообща для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

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