Россия безвозмездно направила странам СНГ около 1 млн тест-наборов для диагностики COVID-19

Россия на безвозмездной основе направила в страны СНГ около 1 млн тест-наборов для диагностики коронавируса. Об этом сообщил российский премьер Михаил Мишустин.

РИА Новости