Россия безвозмездно направила странам СНГ около 1 млн тест-наборов для диагностики COVID-19
- РИА Новости
«Продолжаем помогать и нашим друзьям по Содружеству», — цитирует ТАСС Мишустина.
По его словам, Россия безвозмездно направила странам СНГ более 1 млн тест-наборов для диагностики коронавирусной инфекции.
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия призывает другие государства работать сообща для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.