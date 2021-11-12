Премьер Белоруссии анонсировал выпуск «Спутника V» белорусского производства летом 2022 года

Вакцина «Спутник V» белорусского производства поступит в гражданский оборот летом 2022 года в объёме 10 млн доз ежегодно. Об этом заявил премьер Белоруссии Роман Головченко.

«К началу лета следующего года вакцина будет готова к поступлению в гражданский оборот на территории Беларуси и на экспортных рынках. Общий объём производства составит порядка 10 млн доз в год», — цитирует Головченко издание «СБ. Беларусь сегодня».

Из общего объёма доз вакцины от коронавируса около 4 млн предусмотрено для внутреннего рынка, оставшееся количество планируется экспортировать, пояснил он.

Ранее сообщалось, что белорусскую вакцину от COVID-19 направили на доклинические исследования.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности сделать прививку от коронавируса белорусской вакциной.