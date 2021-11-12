Пограничники Белоруссии фиксируют перемещение беженцев к лагерю на линии госграницы

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Госпогранкомитет Белоруссии фиксирует перемещение группы беженцев к стихийному лагерю на линии белорусско-польской границы.

Об этом изданию БЕЛТА сообщил официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

«В настоящий момент мы фиксируем перемещение группы беженцев к стихийному лагерю, разбитому вблизи пункта пропуска «Брузги» на линии государственной границы», — сказал он.

Ранее Sputnik Беларусь сообщило, что группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии в пункте пропуска «Брузги». Позже агентство уточнило, что мигранты до польской территории немного не дошли, они двинулись вдоль заграждения в лагерь мигрантов и уже пришли туда.

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