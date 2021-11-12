Пограничники Белоруссии фиксируют перемещение беженцев к лагерю на линии госграницы
Об этом изданию БЕЛТА сообщил официальный представитель ГПК Антон Бычковский.
«В настоящий момент мы фиксируем перемещение группы беженцев к стихийному лагерю, разбитому вблизи пункта пропуска «Брузги» на линии государственной границы», — сказал он.
Ранее Sputnik Беларусь сообщило, что группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии в пункте пропуска «Брузги». Позже агентство уточнило, что мигранты до польской территории немного не дошли, они двинулись вдоль заграждения в лагерь мигрантов и уже пришли туда.