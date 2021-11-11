В СБУ объяснили причины внесения Максима Галкина в чёрный список

Российский телеведущий Максим Галкин был внесён в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, из-за «создания предпосылок для нарушения территориальной целостности» страны. Об этом заявили в Службе безопасности Украины (СБУ).

Так ведомство ответило на запрос украинского издания APnews.

Отмечается, что основанием для внесения Галкина в соответствующий список и запрета на въезд на территорию Украины стала деятельность россиянина в «ущерб национальным интересам Украины».

«В частности, деятельность, направленная на провоцирование сепаратистских настроений, создание предпосылок для нарушения территориальной целостности нашего государства, поддержку временной оккупации части территории Украины государством-агрессором и т. д.», — приводит издание заявление СБУ.

3 ноября Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Максима Галкина по представлению СБУ в список лиц, угрожающих национальной безопасности государства.