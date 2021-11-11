В СБУ объяснили причины внесения Максима Галкина в чёрный список
- РИА Новости
Так ведомство ответило на запрос украинского издания APnews.
Отмечается, что основанием для внесения Галкина в соответствующий список и запрета на въезд на территорию Украины стала деятельность россиянина в «ущерб национальным интересам Украины».
«В частности, деятельность, направленная на провоцирование сепаратистских настроений, создание предпосылок для нарушения территориальной целостности нашего государства, поддержку временной оккупации части территории Украины государством-агрессором и т. д.», — приводит издание заявление СБУ.
3 ноября Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Максима Галкина по представлению СБУ в список лиц, угрожающих национальной безопасности государства.