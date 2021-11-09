Россия и Казахстан подписали программу партнёрства в оборонной сфере
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- РИА Новости
«Программа двустороннего стратегического партнёрства в военной области на 2022—2024 годы определяет приоритетные направления взаимодействия в оборонной сфере на среднесрочный период», — цитирует РИА Новости Шойгу.
К тому же министры утвердили план сотрудничества на 2022 год, уточняющий порядок реализации программы.
Глава российского Минобороны подчеркнул, что отношения между вооружёнными силами двух стран носят стратегический характер.
В мае президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве.