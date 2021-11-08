Лавров: США могли бы объяснить министру обороны Украины важность Минских соглашений

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Соединённые Штаты могли бы объяснить новому министру обороны Украины и другим представителям власти в Киеве необходимость соблюдения Минских соглашений, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров: США могли бы объяснить министру обороны Украины важность Минских соглашений
  • AP

Как подчеркнул Лавров, последние перетасовки в украинском правительстве повысили «ястребиность» Минобороны Украины.

«Если бы Соединённые Штаты объяснили новому министру обороны и всем другим членам киевского режима во главе с президентом Зеленским, что это позиция Вашингтона и её нужно уважать, тем более что это позиция и Совета Безопасности ООН, я думаю, решение украинского кризиса было бы ускорено существенно», — сказал министр по итогам переговоров с министром иностранных дел Венесуэлы Феликсом Пласенсией.

Лавров добавил, что руководство США поддерживает соблюдение минских договорённостей, в том числе особый статус Донбасса.

4 ноября Верховная рада назначила на пост министра обороны Украины бывшего вице-премьера Алексея Резникова.

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