Лавров: США могли бы объяснить министру обороны Украины важность Минских соглашений
- AP
Как подчеркнул Лавров, последние перетасовки в украинском правительстве повысили «ястребиность» Минобороны Украины.
«Если бы Соединённые Штаты объяснили новому министру обороны и всем другим членам киевского режима во главе с президентом Зеленским, что это позиция Вашингтона и её нужно уважать, тем более что это позиция и Совета Безопасности ООН, я думаю, решение украинского кризиса было бы ускорено существенно», — сказал министр по итогам переговоров с министром иностранных дел Венесуэлы Феликсом Пласенсией.
Лавров добавил, что руководство США поддерживает соблюдение минских договорённостей, в том числе особый статус Донбасса.
4 ноября Верховная рада назначила на пост министра обороны Украины бывшего вице-премьера Алексея Резникова.