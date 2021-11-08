В Белоруссии рассказали о мерах по недопущению провокаций на границе
- Reuters
Об этом сообщила БЕЛТА.
«С учётом заявлений официальных лиц Польши о концентрации вооружённых сил и техники вблизи границы не исключаем провокационных действий польской стороны, направленных на оправдание применения физической силы и спецсредств в отношении беженцев», — сказал он.
По словам Бычковского, подразделения органов погранслужбы в этой ситуации действуют в соответствии со складывающейся обстановкой и несут службу в усиленном режиме.
Он отметил, что проводимые мероприятия направлены на обеспечение безопасности в районе нахождения группы беженцев, а также на недопущение провокаций и кризисных ситуаций.
Представитель комитета добавил, что пропуск лиц и транспортных средств через международные пропускные пункты осуществляется в штатном режиме.
Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил боевую готовность сил территориальной обороны из-за мигрантов на границе страны.