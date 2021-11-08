Глава МВД Литвы предложила ввести режим ЧП из-за ситуации на польской границе

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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что МВД предлагает ввести в республике режим чрезвычайного положения из-за скопления мигрантов на польско-белорусской границе.
Глава МВД Литвы предложила ввести режим ЧП из-за ситуации на польской границе
  • Reuters

Об этом информирует Delfi.

«Министерство внутренних дел предлагает ввести чрезвычайное положение ввиду серьёзности этой ситуации», — сказала она.

По её словам, данное предложение должно быть рассмотрено правительством.

Как заявил глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас, в Литве с сегодняшнего дня начали размещать дополнительные силы на участках границы, где могут прорваться мигранты.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил боевую готовность сил территориальной обороны из-за мигрантов на границе страны.

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