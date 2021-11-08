Глава МВД Литвы предложила ввести режим ЧП из-за ситуации на польской границе
- Reuters
Об этом информирует Delfi.
«Министерство внутренних дел предлагает ввести чрезвычайное положение ввиду серьёзности этой ситуации», — сказала она.
По её словам, данное предложение должно быть рассмотрено правительством.
Как заявил глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас, в Литве с сегодняшнего дня начали размещать дополнительные силы на участках границы, где могут прорваться мигранты.
Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил боевую готовность сил территориальной обороны из-за мигрантов на границе страны.