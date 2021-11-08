Направлявшиеся в Польшу мигранты покинули территорию Белоруссии

Короткая ссылка
Мигранты покинули территорию Белоруссии и ушли в Польшу, в связи с чем усиление вдоль дороги в Гродненской области было снято.
Направлявшиеся в Польшу мигранты покинули территорию Белоруссии
  • Reuters

Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

«Пограничники сообщили Sputnik, что вся большая группа мигрантов ушла в Польшу, покинув территорию Беларуси, оцепление сняли. Мигранты, которые были в лесу, говорили, что направляются в Германию», — говорится в заявлении агентства в Telegram.

Отмечается, что в связи с ситуацией на границе в Польше было принято решение собрать заседание штаба антикризисного управления.

Ранее сообщалось, что Белоруссия усилила охрану границы с Польшей из-за большой группы беженцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить