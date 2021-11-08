Направлявшиеся в Польшу мигранты покинули территорию Белоруссии

Мигранты покинули территорию Белоруссии и ушли в Польшу, в связи с чем усиление вдоль дороги в Гродненской области было снято.

Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

«Пограничники сообщили Sputnik, что вся большая группа мигрантов ушла в Польшу, покинув территорию Беларуси, оцепление сняли. Мигранты, которые были в лесу, говорили, что направляются в Германию», — говорится в заявлении агентства в Telegram.

Отмечается, что в связи с ситуацией на границе в Польше было принято решение собрать заседание штаба антикризисного управления.

Ранее сообщалось, что Белоруссия усилила охрану границы с Польшей из-за большой группы беженцев.