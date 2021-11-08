Группа беженцев на польско-белорусской границе насчитывает более тысячи человек

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Группа беженцев на границе Белоруссии с Польшей насчитывает более тысячи человек, среди них много женщин и детей. 
Группа беженцев на польско-белорусской границе насчитывает более тысячи человек
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Белоруссии Антона Бычковского.

Он отметил, что «группа очень многочисленная, среди них очень много женщин и детей».

«Речь идёт о более чем тысяче человек. Наша задача сделать так, чтобы всё было безопасно для всех», — сказал он.

По его словам, на текущий момент какой-либо угрозы беженцы не предоставляют.

Также Бычковский заявил, что белорусские пограничники усилили несение службы на данном направлении, принимают все необходимые меры для обеспечения порядка и безопасности.

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