На Украине предрекли реакцию России в случае агрессии в Донбассе

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредил власти Украины о возможных последствиях крупного наступления в Донбассе.

«Попытка масштабного наступления на Донбассе. Она точно так же вызовет уничтожающий удар по Украине», — приводит РИА Новости заявление Волошина.

По его словам, риск начать большую войну на юго-востоке страны не останется без внимания России, которая, скорее всего, предпримет ответные шаги.

«Большая война — это крах, и это понимание сегодня есть», — подчеркнул парламентарий.

Он также предположил, что Россия дала понять Западу свою готовность «пойти до конца».

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин предупредил о подготовке Украины к «войне или серьёзной провокации».