На Украине предрекли реакцию России в случае агрессии в Донбассе
«Попытка масштабного наступления на Донбассе. Она точно так же вызовет уничтожающий удар по Украине», — приводит РИА Новости заявление Волошина.
По его словам, риск начать большую войну на юго-востоке страны не останется без внимания России, которая, скорее всего, предпримет ответные шаги.
«Большая война — это крах, и это понимание сегодня есть», — подчеркнул парламентарий.
Он также предположил, что Россия дала понять Западу свою готовность «пойти до конца».
Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин предупредил о подготовке Украины к «войне или серьёзной провокации».