В Минздраве Белоруссии рассказали о ситуации с COVID-19 в стране

В Минздраве Белоруссии рассказали о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

«В Беларуси темпы прироста заболеваемости COVID-19 немного уменьшаются», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что «почти во всех областях эпидситуация позволяет поэтапно выводить некоторые отделения из «ковидного режима».

«Все РНПЦ и часть стационаров областей и Минска в полном объёме продолжают оказывать плановую помощь», — добавили в министерстве.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.