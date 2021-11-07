В Минздраве Белоруссии рассказали о ситуации с COVID-19 в стране
- Reuters
«В Беларуси темпы прироста заболеваемости COVID-19 немного уменьшаются», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что «почти во всех областях эпидситуация позволяет поэтапно выводить некоторые отделения из «ковидного режима».
«Все РНПЦ и часть стационаров областей и Минска в полном объёме продолжают оказывать плановую помощь», — добавили в министерстве.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.