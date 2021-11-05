Премьер Белоруссии высказался о важности российского рынка для белорусского бизнеса

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко высказался о важности российского рынка для белорусских производителей.
Премьер Белоруссии высказался о важности российского рынка для белорусского бизнеса
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Российский рынок для нас имеет и будет иметь определяющее значение на протяжении долгих лет. Нам надо сделать максимум, чтобы доступ на этот огромный рынок, потребляющий наши товары и услуги, был обеспечен без проблем», — отметил он.

Головченко подчеркнул, что гармонизация законодательства двух стран будет способствовать улучшению климата для бизнеса, как государственного, так и частного.

Ранее президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран.

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