Премьер Белоруссии высказался о важности российского рынка для белорусского бизнеса
- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА.
«Российский рынок для нас имеет и будет иметь определяющее значение на протяжении долгих лет. Нам надо сделать максимум, чтобы доступ на этот огромный рынок, потребляющий наши товары и услуги, был обеспечен без проблем», — отметил он.
Головченко подчеркнул, что гармонизация законодательства двух стран будет способствовать улучшению климата для бизнеса, как государственного, так и частного.
Ранее президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран.