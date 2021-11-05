Лукашенко заявил о снижении уровня заболеваемости COVID-19 в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко констатировал снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в республике.

«Мы не просто сползаем с той вершины, на которую поднялись, а уже сползли. Мы уже во многих областных центрах возвращаем койки, которые были отданы под COVID-19», — приводятся его слова на сайте главы Белоруссии.

Глава государства призвал граждан республики ответственно отнестись к своему здоровью, подчеркнув, что власти не будут настаивать на обязательном ношении средств индивидуальной защиты.

«Всё зависит от вас. Маски, респираторы — это ваше дело. Мы вас заставлять не будем. Но помните, что прежде всего вы творцы своего здоровья», — подчеркнул Лукашенко.

В Белоруссии 4 ноября выявили 1998 случаев коронавирусной инфекции. Общее число пациентов с подтверждённым COVID-19 достигло 608 031.