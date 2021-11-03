В Рустави и Зугдиди провели акции в поддержку Саакашвили
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию «Мтавари архи».
«Сотни человек выступают перед стенами тюрьмы и выражают свою поддержку бывшему президенту. Они сообщают, что акции у тюрьмы будут ежедневными до освобождения политика», — отметили там.
Кроме того, уточняется, что сторонники политика также проводят масштабную акцию в центре Зугдиди.
Накануне сообщалось, что акция в поддержку бывшего президента Грузии, главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили проходит возле здания Верховной рады в Киеве.