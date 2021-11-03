В Рустави и Зугдиди провели акции в поддержку Саакашвили

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В Грузии в среду проходит две акции сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили — у тюрьмы в городе Рустави, где он содержится, и в городе Зугдиди.
В Рустави и Зугдиди провели акции в поддержку Саакашвили
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию «Мтавари архи».

«Сотни человек выступают перед стенами тюрьмы и выражают свою поддержку бывшему президенту. Они сообщают, что акции у тюрьмы будут ежедневными до освобождения политика», — отметили там.

Кроме того, уточняется, что сторонники политика также проводят масштабную акцию в центре Зугдиди. 

Накануне сообщалось, что акция в поддержку бывшего президента Грузии, главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили проходит возле здания Верховной рады в Киеве.

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