Белоруссия подготовила прототипный вариант собственной вакцины от COVID-19

В Белоруссии подготовили прототипный вариант собственной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Разработка отечественной вакцины ведётся подведомственными Минздраву и Национальной академии наук организациями. В настоящее время подготовлена серия прототипного варианта вакцины», — пишет агентство.

Также агентство, ссылаясь на пресс-службу президента Белоруссии, сообщает, что белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ о реализации в 2021—2023 годах инвестиционного проекта по организации производства отечественной вакцины против COVID-19 на площадях ОАО «БелВитунифарм».

Ранее Лукашенко заявил о готовности сделать прививку от коронавируса белорусской вакциной.