Глава Минздрава Украины прокомментировал протест у Рады против вакцинации от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко прокомментировал акцию протеста против вакцинации от коронавируса, которая проходит у Верховной рады.

«Собрания людей, которые мы видим сегодня с призывами не вакцинироваться, — это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за COVID-19», — цитирует УНИАН Ляшко.

По его словам, «в реанимациях этот антивакцинаторский дух очень быстро пропадает».

3 ноября на площади возле Верховной рады в Киеве сотни человек собрались на марш против карантинных ограничений и вакцинации.