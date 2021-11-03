Глава Минздрава Украины прокомментировал протест у Рады против вакцинации от коронавируса

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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко прокомментировал акцию протеста против вакцинации от коронавируса, которая проходит у Верховной рады.
Глава Минздрава Украины прокомментировал протест у Рады против вакцинации от коронавируса
  • AP

«Собрания людей, которые мы видим сегодня с призывами не вакцинироваться, — это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за COVID-19», — цитирует УНИАН Ляшко.

По его словам, «в реанимациях этот антивакцинаторский дух очень быстро пропадает».

3 ноября на площади возле Верховной рады в Киеве сотни человек собрались на марш против карантинных ограничений и вакцинации.

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