Кличко: локдаун в Киеве продлится не меньше месяца
- AP
«Из-за стремительного распространения COVID-19 Киев может пробыть в красной карантинной зоне целый месяц — то есть, до 1 декабря», — цитирует Кличко 24 телеканал.
По словам мэра украинской столицы, всё будет зависеть от эпидситуации: жители города смогут рассчитывать на возвращение в «оранжевую» зону в случае, если на протяжении одной-двух недель будет фиксироваться спад заболеваемости.
«Но, к сожалению, на сегодняшний день пока такой тенденции нет», — добавил политик.
По данным на 1 ноября на Украине за сутки зафиксировано 13 936 новых случаев коронавируса. Накануне сообщалось о 17 430 заболевших. Общее число подтверждённых случаев COVID-19 достигло 2 936 238.