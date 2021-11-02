Кличко: локдаун в Киеве продлится не меньше месяца

Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что локдаун в Киеве продлится по меньшей мере месяц.

«Из-за стремительного распространения COVID-19 Киев может пробыть в красной карантинной зоне целый месяц — то есть, до 1 декабря», — цитирует Кличко 24 телеканал.

По словам мэра украинской столицы, всё будет зависеть от эпидситуации: жители города смогут рассчитывать на возвращение в «оранжевую» зону в случае, если на протяжении одной-двух недель будет фиксироваться спад заболеваемости.

«Но, к сожалению, на сегодняшний день пока такой тенденции нет», — добавил политик.

По данным на 1 ноября на Украине за сутки зафиксировано 13 936 новых случаев коронавируса. Накануне сообщалось о 17 430 заболевших. Общее число подтверждённых случаев COVID-19 достигло 2 936 238.