Кличко: локдаун в Киеве продлится не меньше месяца

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Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что локдаун в Киеве продлится по меньшей мере месяц.
Кличко: локдаун в Киеве продлится не меньше месяца
  • AP

«Из-за стремительного распространения COVID-19 Киев может пробыть в красной карантинной зоне целый месяц — то есть, до 1 декабря», — цитирует Кличко 24 телеканал.

По словам мэра украинской столицы, всё будет зависеть от эпидситуации: жители города смогут рассчитывать на возвращение в «оранжевую» зону в случае, если на протяжении одной-двух недель будет фиксироваться спад заболеваемости.

«Но, к сожалению, на сегодняшний день пока такой тенденции нет», — добавил политик.

По данным на 1 ноября на Украине за сутки зафиксировано 13 936 новых случаев коронавируса. Накануне сообщалось о 17 430 заболевших. Общее число подтверждённых случаев COVID-19 достигло 2 936 238.

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