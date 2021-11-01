Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела ДНР со стороны ВСУ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту обстрела ВСУ населённых пунктов в Донецкой народной республике.

Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте СК России.

«В СМИ появились сведения о том, что украинские вооружённые формирования продолжают обстреливать территорию ДНР, — говорится в сообщении. — Так, в результате стрельбы киевских силовиков были обесточены четыре населённых пункта в Тельмановском районе».

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по ст. 356 УК («Применение запрещённых средств и методов ведения войны»), принять меры к установлению конкретных лиц, причастных к этому, и организовать их розыск, чтобы впоследствии они предстали перед судом.

Ранее СК сообщил о проверке данных о захвате и удержании 37 россиян украинскими военными.