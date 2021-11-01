Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела ДНР со стороны ВСУ

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05 августа 2021 | 10:08
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту обстрела ВСУ населённых пунктов в Донецкой народной республике.
Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте СК России.
«В СМИ появились сведения о том, что украинские вооружённые формирования продолжают обстреливать территорию ДНР, — говорится в сообщении. — Так, в результате стрельбы киевских силовиков были обесточены четыре населённых пункта в Тельмановском районе».
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по ст. 356 УК («Применение запрещённых средств и методов ведения войны»), принять меры к установлению конкретных лиц, причастных к этому, и организовать их розыск, чтобы впоследствии они предстали перед судом.
Ранее СК сообщил о проверке данных о захвате и удержании 37 россиян украинскими военными.