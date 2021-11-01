Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела ДНР со стороны ВСУ
01 ноября 2021

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела ДНР со стороны ВСУ

01 ноября 2021 | 10:34

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела ДНР со стороны ВСУ

30 октября 2021 | 17:03

СК проверяет сообщения об удержании 37 россиян украинскими военными

27 октября 2021 | 14:47

СК возбудил уголовное дело по факту массированного обстрела Донбасса украинскими силовиками

21 октября 2021 | 12:46

СК России возбудил дело по факту ранения девочки в ходе обстрела ВСУ в пригороде Донецка

14 октября 2021 | 11:01

СК возбудил уголовное дело по факту обстрела школы в ЛНР украинскими силовиками

12 октября 2021 | 09:24

СК России возбудил уголовное дело по факту ранения жителя Донецка

15 сентября 2021 | 08:58

СК возбудил уголовное дело по факту ранения мирных жителей украинскими силовиками

09 сентября 2021 | 13:09

СК России возбудил дело по факту ранения двух жителей Донецка украинскими силовиками

12 августа 2021 | 12:00

СК России возбудил дело по факту ранения жителя Донбасса украинскими силовиками

05 августа 2021 | 10:08

В России заведено дело в отношении командира бригады ВСУ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту обстрела ВСУ населённых пунктов в Донецкой народной республике.

Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте СК России

«В СМИ появились сведения о том, что украинские вооружённые формирования продолжают обстреливать территорию ДНР, — говорится в сообщении. — Так, в результате стрельбы киевских силовиков были обесточены четыре населённых пункта в Тельмановском районе».

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по ст. 356 УК («Применение запрещённых средств и методов ведения войны»), принять меры к установлению конкретных лиц, причастных к этому, и организовать их розыск, чтобы впоследствии они предстали перед судом.

Ранее СК сообщил о проверке данных о захвате и удержании 37 россиян украинскими военными. 