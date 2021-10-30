СК проверяет сообщения об удержании 37 россиян украинскими военными

Следственный комитет проверяет сообщения о том, что после артиллерийских обстрелов украинские военные захватили и удерживают 37 граждан России в селе Старомарьевка в Донбассе.

«Главным следственным управлением СК России проверяется информация о том, что после проведения массированных артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими были захвачены и удерживаются в плену 37 граждан России в селе Старомарьевка в Донбассе, а также имели место факты изъятия у граждан России их паспортов и иные насильственные действия», — заявили в СК.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко напомнила, что на протяжении нескольких лет украинские военнослужащие «систематически нарушают нормы международного права», в том числе положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительного протокола II к ней.

В случае подтверждения этих сообщений председатель СК Александр Бастрыкин поручил по результатам проверки возбудить уголовное дело по ст. 356 УК (жестокое обращение с гражданским населением) и также принять меры к установлению конкретных лиц, которые к этому причастны.

27 октября глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ захватили село Старомарьевка на линии разграничения в Донбассе.

После этого в МИД России прокомментировали сообщения об удержании украинскими солдатами в «серой зоне» 37 российских граждан.

Там отметили, что ситуация в селе осложнена «фильтрационными мероприятиями» со стороны украинских военнослужащих. В МИД рассказали, что у граждан, имеющих паспорта России и ДНР, «эти документы изымались, а их владельцы подвергались насильственным действиям».