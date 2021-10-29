На Украине возбудили дело против депутата Рады за видеообращение к Путину

Органы прокуратуры Украины возбудили уголовное дело по статье о госизмене в отношении депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы за приветственное видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

© Илья Кива

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«В отношении народного депутата Ильи Кивы, опубликовавшего приветственное видеообращение к Путину, возбуждено уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена», — говорится в заявлении на сайте украинской партии «Удар», подавшей заявление. Политсила также опубликовала копию соответствующего документа. Как сообщало РИА Новости, ранее Кива поздравил президента Путина с днём рождения. Украинский депутат назвал его сильным лидером и пожелал здоровья. Видеообращение вызвало широкий резонанс на Украине. Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполнилось 69 лет.