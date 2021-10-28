В Белоруссии ограничили доступ к DW из-за ссылок на экстремистские материалы

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Министерство информации Белоруссии приняло решение ограничить доступ к ряду сайтов новостных изданий, в числе которых был Deutsche Welle, из-за ссылок на информацию, признанную в республике экстремистской.
В Белоруссии ограничили доступ к DW из-за ссылок на экстремистские материалы
  • Reuters

«Министерством информации 28 октября принято решение об ограничении доступа к ряду новостных интернет-ресурсов — Deutsche Welle, «Настоящее время» и «Новый час», — приводит БЕЛТА слова первого заместителя министра информации Андрея Кунцевича.

По его словам, указанные СМИ распространяли гиперссылки на материалы, признанные экстремистскими по решению суда.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости нарастить усилия по защите информационного пространства страны.

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