В Белоруссии ограничили доступ к DW из-за ссылок на экстремистские материалы

Министерство информации Белоруссии приняло решение ограничить доступ к ряду сайтов новостных изданий, в числе которых был Deutsche Welle, из-за ссылок на информацию, признанную в республике экстремистской.

Reuters