В Белоруссии ограничили доступ к DW из-за ссылок на экстремистские материалы
- Reuters
«Министерством информации 28 октября принято решение об ограничении доступа к ряду новостных интернет-ресурсов — Deutsche Welle, «Настоящее время» и «Новый час», — приводит БЕЛТА слова первого заместителя министра информации Андрея Кунцевича.
По его словам, указанные СМИ распространяли гиперссылки на материалы, признанные экстремистскими по решению суда.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости нарастить усилия по защите информационного пространства страны.