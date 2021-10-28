Посольство России в Латвии осудило преследования сотрудничающих с российскими СМИ журналистов

Посольство России в Латвии осудило преследование 14 русскоязычных журналистов, которые сотрудничают с порталами Sputnik и Baltnews. Об этом говорится в сообщении российского посольства в Facebook.

«В Латвии продолжает раскручиваться дело об уголовном преследовании 14 русскоязычных журналистов, излагающих свои мысли и альтернативные точки зрения на новостных порталах Baltnews и Sputnik Латвия в качестве внештатных авторов. И это свобода слова по-латвийски?!» — говорится в сообщении посольства.

Также российское посольство в Латвии удивилось отсутствию обсуждения этой темы в местных СМИ.

«Удивляет и гробовое молчание по этому поводу многих латышскоязычных журналистов и СМИ, словно они ничего не видят и не замечают», — отметили в посольстве.

Ранее Служба госбезопасности Латвии передала в прокуратуру дело против авторов Sputnik для уголовного преследования.