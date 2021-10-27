Президент Эстонии призвал к новым санкциям против Белоруссии

Президент Эстонии Алар Карис во время визита в Литву призвал к введению новых санкций в отношении Белоруссии.

«Гибридные нападения на границу между Белоруссией и ЕС, где граждане третьих стран используются для незаконного пересечения границы, должны быть совместно осуждены», — приводит РИА Новости слова Кариса.

Он отметил, что «Белоруссия должна прекратить эти действия».

Карис подчеркнул, что «такое поведение белорусского режима представляет угрозу региональной безопасности».

«Это серьёзное нарушение прав человека, и мы должны быть готовы ввести новые ограничительные меры в отношении Белоруссии», — добавил президент.

Ранее сообщалось, что Литва закупит ещё 300 км колючей проволоки для установки на границе с Белоруссией.