Президент Эстонии призвал к новым санкциям против Белоруссии
- AP
«Гибридные нападения на границу между Белоруссией и ЕС, где граждане третьих стран используются для незаконного пересечения границы, должны быть совместно осуждены», — приводит РИА Новости слова Кариса.
Он отметил, что «Белоруссия должна прекратить эти действия».
Карис подчеркнул, что «такое поведение белорусского режима представляет угрозу региональной безопасности».
«Это серьёзное нарушение прав человека, и мы должны быть готовы ввести новые ограничительные меры в отношении Белоруссии», — добавил президент.
Ранее сообщалось, что Литва закупит ещё 300 км колючей проволоки для установки на границе с Белоруссией.