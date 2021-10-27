СК возбудил более 460 дел по событиям на юго-востоке Украины с 2014 года

Более 460 уголовных дел о преступлениях на юго-востоке Украины расследует Следственный комитет России с 2014 года. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Всего с начала вооружённого конфликта Следственным комитетом возбуждено 462 уголовных дела о событиях на юго-востоке Украины», — говорится на сайте СК. Уголовные дела возбуждены по фактам обстрелов жилых домов, гражданской инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения с применением крупнокалиберной артиллерии, миномётов, гранатомётов и стрелкового вооружения. «Следственный комитет России продолжает документировать факты преступлений украинских силовиков в отношении гражданского населения Донбасса в рамках уголовных дел», — отмечается в сообщении. Ранее сообщалось, что СК России возбудил дело по факту ранения девочки в ходе обстрела ВСУ в пригороде Донецка.