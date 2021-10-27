СК возбудил более 460 дел по событиям на юго-востоке Украины с 2014 года

27 октября 2021
21 октября 2021 | 12:46
14 октября 2021 | 11:01
12 октября 2021 | 09:24
15 сентября 2021 | 08:58
09 сентября 2021 | 13:09
12 августа 2021 | 12:00
05 августа 2021 | 10:08
10 июня 2021 | 15:28
26 мая 2021 | 14:18
Более 460 уголовных дел о преступлениях на юго-востоке Украины расследует Следственный комитет России с 2014 года. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
«Всего с начала вооружённого конфликта Следственным комитетом возбуждено 462 уголовных дела о событиях на юго-востоке Украины», — говорится на сайте СК.
Уголовные дела возбуждены по фактам обстрелов жилых домов, гражданской инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения с применением крупнокалиберной артиллерии, миномётов, гранатомётов и стрелкового вооружения.
«Следственный комитет России продолжает документировать факты преступлений украинских силовиков в отношении гражданского населения Донбасса в рамках уголовных дел», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что СК России возбудил дело по факту ранения девочки в ходе обстрела ВСУ в пригороде Донецка.