СК возбудил более 460 дел по событиям на юго-востоке Украины с 2014 года
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Более 460 уголовных дел о преступлениях на юго-востоке Украины расследует Следственный комитет России с 2014 года. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Всего с начала вооружённого конфликта Следственным комитетом возбуждено 462 уголовных дела о событиях на юго-востоке Украины», — говорится на сайте СК.

Уголовные дела возбуждены по фактам обстрелов жилых домов, гражданской инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения с применением крупнокалиберной артиллерии, миномётов, гранатомётов и стрелкового вооружения.

«Следственный комитет России продолжает документировать факты преступлений украинских силовиков в отношении гражданского населения Донбасса в рамках уголовных дел», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что СК России возбудил дело по факту ранения девочки в ходе обстрела ВСУ в пригороде Донецка.